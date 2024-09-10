Луис Энрике сказал Дембеле, сколько голов тот забьёт за сезон

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не сомневается в способностях Усмана Дембеле.

Завершение атак издавна считается слабым местом француза, больше известного умением помогать товарищам и обыгрывать соперников один в один. Тем не менее, по данным Le Parisien, рулевой парижан заверил Дембеле, что при нынешнем тактическом подходе команды тот сможет забить не менее 15 голов за сезон. Отмечается также, что 27-летний футболист ежедневно работает с видеоаналитиком, чтобы улучшить качество завершения атак.

Недавно сам Усман Дембеле заявил, что Луис Энрике просит его чаще бить по воротам.

На счету вингера один забитый мяч и три ассиста в трёх играх за «ПСЖ» в текущем сезоне. В прошлой кампании он отметился шестью голами и 14 результативными пасами в 42 встречах.