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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике сказал Дембеле, сколько голов тот забьёт за сезон

10 Сентября 2024 • 23:28 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
14.09 22:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не сомневается в способностях Усмана Дембеле.

Завершение атак издавна считается слабым местом француза, больше известного умением помогать товарищам и обыгрывать соперников один в один. Тем не менее, по данным Le Parisien, рулевой парижан заверил Дембеле, что при нынешнем тактическом подходе команды тот сможет забить не менее 15 голов за сезон. Отмечается также, что 27-летний футболист ежедневно работает с видеоаналитиком, чтобы улучшить качество завершения атак.

Недавно сам Усман Дембеле заявил, что Луис Энрике просит его чаще бить по воротам.

На счету вингера один забитый мяч и три ассиста в трёх играх за «ПСЖ» в текущем сезоне. В прошлой кампании он отметился шестью голами и 14 результативными пасами в 42 встречах.

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