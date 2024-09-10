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Чемпионат Франции. Лига 1

Стамбули нашёл новый клуб во Франции официально

10 Сентября 2024 • 20:51 Комментировать

34-летний опорник Бенжамен Стамбули присоединился к «Мецу», клубу французской Лиги 2. Контракт опытный футболист подписал с командой на два года.

«Мец», напомним, по итогу прошлого сезона Лиги 1 занял 16-е место. В стыковых матчах клуб проиграл «Сент-Этьену» и уступил место в элите.

Последним клубом Стамбули был «Реймс». В команде он провёл первое полугодие 2024 года. Ранее воспитанник «Монпелье» на протяжении карьеры выступал в лондонском «Тоттенхэме», «ПСЖ», немецком «Шальке» и турецком клубе «Адана Демирспор».

Портал Transfermarkt оценивает новичка «Меца» в 700 тыс. евро.

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