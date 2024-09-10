ФИФА разрешила французским арбитрам обращаться к зрителям во время матча

Официально включенная в футбольные правила в 2018 году система VAR значительно упростила работу судей. Несмотря на это, принимаемые рефери решения до сих пор частенько вызывают приступы недоумения не только у простых болельщиков, но и у комментаторов. Чтобы улучшить коммуникацию между судьями и публикой, ФИФА разрешила им напрямую обращаться к зрителям.

Об этом президент Федерации Футбола Франции Филипп Диалло рассказал RMC Sport. ФИФА дала зеленый свет на тестирование внедрения на французских стадионах звуковой системы, которая позволит арбитрам объяснять решения, принятые после вмешательства VAR. Однако окончательное решение остается за руководством французских футбольных лиг, которые могут отказаться от проведения этого эксперимента.