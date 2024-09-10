Дембеле рассказал, что хочет изменить в своей игре

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле побеседовал с журналистами после матча сборной Франции против Бельгии (2:0).

27-летний игрок отметился голом на 57-й минуте встречи Лиги наций, установив на табло итоговый результат.

«В этом сезоне я постараюсь чаще бить по воротам, – высказывается о своей игре Дембеле в послематчевом интервью Telefoot. – Луис Энрике [тренер «ПСЖ»] всегда просит меня наносить удары, испытывать удачу. Я работаю над завершением на каждой тренировке», – заявил Усман, забивший свой шестой гол в 51-м матче за французскую национальную команду.

В текущем сезоне на счету Дембеле один забитый мяч и три результативных паса в трёх поединках за «ПСЖ».