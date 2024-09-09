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Чемпионат Франции. Лига 1

Назван срок действия нового контракта Энрике с «ПСЖ» слухи

09 Сентября 2024 • 22:40 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
14.09 22:00

В «Пари Сен-Жермен» работают над новым контрактом главного тренера Луиса Энрике.

Испанскому специалисту удалось впечатлить руководство парижского клуба своей работой в дебютном сезоне после назначения. Действующий договор Энрике истекает летом следующего года, но в «ПСЖ» решительно настроены сохранить наставника надолго. По информации инсайдера Экрема Конура, новое соглашение рулевого со столичным грандом будет рассчитано до сезона-2027/28.

В прошлой кампании «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике стал победителем Лиги 1, Кубка Франции и Суперкубка Франции. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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