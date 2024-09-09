Бывший одноклубник Головина Бен-Йеддер арестован

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер заключен под стражу.

Известный футболист был снова обвинен в сексуальном насилии. По этой статье Виссама уже могли судить в 2023 году, но тогда его сразу же отпустили под залог. Как сообщила пострадавшая, инцидент произошел на прошлой неделе в машине футболиста. Отмечается, что игрок был пьян в тот вечер.

Стоит отметить, что этим летом у Бен-Йеддера закончился контракт, и до сих пор футболист находится в статусе свободного агента. При этом в прошедшем сезоне в 34 матчах он забил 20 мячей.

В настоящее время француз должен дважды в неделю являться в полицейский участок. По информации Foot Mercato, суд состоится 15 октября.