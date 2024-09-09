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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Марселя» объяснил, почему клуб покинули многие игроки

09 Сентября 2024 • 21:15 Комментировать
Марсель
...
Ницца
14.09 18:00
Наставник «Марселя» Роберто де Дзерби объяснил, из-за чего команда рассталась этим летом со многими футболистами.
Главный тренер французского клуба не стал отрицать, что его покинули игроки высокого уровня, но команде нужно было пойти на радикальные перемены.
«Я понимал, что многим игрокам нужно будет уйти. Будь то Верету, Клосс, Мбемба. Они все очень хорошие игроки, но «Марселю» нужны были радикальные перемены», - приводит слова тренера RMC Sport.
Отметим, что в прошлом сезоне команда не смогла попасть в еврокубки. После трех туров «Марсель» занимает вторую строчку.
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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Жордан Верету Шансель Мбемба Роберто де Дзерби жонатан клосс ещё теги

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