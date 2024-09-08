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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» принял важное решение по тренеру

08 Сентября 2024 • 15:50 Комментировать

В «ПСЖ» было принято важное решение по главному тренеру команды Луису Энрике. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в парижском клубе высоко ценят 54-летнего специалиста и работают над продлением контракта.

Отмечается, что этим летом Луис Энрике был полностью вовлечён в трансферную работу «ПСЖ». Действующий контракт испанского специалиста с чемпионами Франции рассчитан до середины 2025 года.

После трёх туров Лиги 1 «ПСЖ» располагается на вершине турнирной таблицы. Ближайший матч команда Луиса Энрике проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Бреста».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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