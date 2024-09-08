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Чемпионат Франции. Лига 1

​Аль-Хелаифи: «Луис Энрике отлично работает»

08 Сентября 2024 • 03:37 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи доволен работой испанского специалиста Луиса Энрике, который возглавил «ПСЖ» год назад и привёл клуб к очередной победе в чемпионате Франции. Ранее Луис Энрике работал с каталонской «Барселоной», а также тренировал сборную Испании - не слишком, впрочем, удачно.

- Луис Энрике и его помощник Луис Кампос отлично справляются со своей работой. Я чувствую очень и очень положительную атмосферу в нашей раздевалке, что является их заслугой. Ранее я такого не видел, - цитирует слова владельца парижского клуба derbyderbyderby.it.

Аль-Хелаифи возглавил клуб в 2011 году.


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ПСЖ Луис Энрике Нассер Аль-Хелаифи ещё теги
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