​Аль-Хелаифи: «Без Мбаппе мы делаем ставку на коллектив»

Минувшим летом парижский «ПСЖ» покинул Килиан Мбаппе, лучший нападающий французского футбола отправился в соседнюю Испанию и будет защищать цвета мадридского «Реала». Но владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи считает, что потеря Мбаппе позволяет его клубу трансформироваться, что видно по очень хорошему началу нового сезона французского чемпионата.

- Я горжусь тем, как изменился «ПСЖ». Мы сделали ставку на талант и на молодёжь, а в особенности - на коллектив. Это базис для нашего последующего развития, - цитирует слова Аль-Хелаифи испанское издание Marca.

Аль-Хелаифи является президентом клуба с 2011 года.