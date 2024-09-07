Сафонов рассказал, как ему даётся изучение французского языка

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о ходе изучения французского языка.

«Скажу честно, идёт у меня тяжело французский язык. Не знаю даже, что сказать. Далер хорошо разговаривает, мы летели он с книжечкой сидел, с фразами, даже с выражениями, он их заучивал. Я думаю, что Далер посильнее разбирается, мы когда с ним виделись, он спокойно общался на французском. Далер – мой кумир.

Пару фраз я могу сказать, но какое-то интервью на какую-то тему помимо футбола тяжело будет дать», - сказал Сафонов YouTube-каналу «Сборная России по футболу».

25-летний воспитанник «Краснодара» перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. «Быки» заработали с трансфера Сафонова 20 млн. евро. Вратарь подписал контракт с парижанами до лета 2029 года.

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