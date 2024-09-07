В сборной Англии высказались о Гринвуде

Нападающий Мэйсон Гринвуд, который успешно начал новый сезон во французском «Марселе», не рассматривается тренерским штабом сборной Англии. Об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера «трёх львов» Ли Карсли.

«Мы не рассматриваем кандидатуру Гринвуда. Знаю, как у него идут дела в новой команде, но в сборную его не пригласили», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Гринвуд перешел в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. 22-летний нападающий заключил с французским клубом пятилетнее трудовое соглашение. Его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Мэйсон провел три матча и забил пять мячей.