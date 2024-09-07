Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

В сборной Англии высказались о Гринвуде

07 Сентября 2024 • 10:11 Комментировать

Нападающий Мэйсон Гринвуд, который успешно начал новый сезон во французском «Марселе», не рассматривается тренерским штабом сборной Англии. Об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера «трёх львов» Ли Карсли.

«Мы не рассматриваем кандидатуру Гринвуда. Знаю, как у него идут дела в новой команде, но в сборную его не пригласили», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Гринвуд перешел в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. 22-летний нападающий заключил с французским клубом пятилетнее трудовое соглашение. Его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Мэйсон провел три матча и забил пять мячей.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Сборная Англии Мэйсон Гринвуд Ли Карсли ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Сборная Испании может потерять Ямаля Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Соболев и Барриос обсудили свою драку «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Известны все претенденты на «Золотой мяч»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 «Спартак» переиграл ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
10:11 · Франция. Лига 1
В сборной Англии высказались о Гринвуде
01:44 · Франция. Лига 1
​Байссе и Мавуба спасли «Бордо»
01:02 · Франция. Лига 1
​Беннасер едва не стал игроком «Марселя»
06 Сентября
21:29 · Франция. Лига 1
Андре Гомеш перешёл во французский топ-клуб официально
17:24 · Франция. Лига 1
«Лион» не внёс Ловрена в заявку на Лигу Европы
11:33 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» может купить звезду «Реала» слухи
05:32 · Испания. Ла Лига
Мбаппе назвал игрока «ПСЖ», который его впечатляет
04:44 · Франция. Лига 1
​Доннарумма готов сделать комплименты Меньяну
03:58 · Франция. Лига 1
Спаллетти: «Доннарумма – идеальный капитан»
03:46 · Италия. Серия А
«Интер» поспорит за звезду Лиги 1 2
05 Сентября
21:53 · Испания. Ла Лига
Доннарумма рассказал, что думает об уходе Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» 1
17:40 · Франция. Лига 1
Мбаппе: Проблемы с «ПСЖ»? Желаю им всего наилучшего
12:20 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать Дэвида
11:14 · Франция. Лига 1
Верету покинул «Лион» и перешёл в «Марсель»
09:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» не отпустил полузащитника в «Монако» Головина
04 Сентября
18:28 · Испания. Ла Лига
​Дюгарри: «Мбаппе очень долго смотрелся посредственно»
17:48 · Франция. Лига 1
​Жиру нахваливает Баркола
15:46 · Франция. Лига 1
Сафонов оценил свою адаптацию в «ПСЖ»
15:34 · Франция. Лига 1
Сафонов назвал блюдо, по которому скучает во Франции
15:29 · Франция. Лига 1
Сафонов рассказал, как его называли партнёры в «ПСЖ»
09:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» может вернуть своего бывшего футболиста
03 Сентября
20:27 · Испания. Ла Лига
30-летний Окампос продолжит карьеру в Мексике официально
20:19 · Франция. Лига 1
Буфаль нашёл новый клуб в Бельгии официально
12:25 · Англия. Премьер-лига
Назван европейский клуб, в который может перейти Марсьяль
04:21 · Италия. Серия А
«Наполи» хотел включить игрока «ПСЖ» в сделку по Осимхену, но получил отказ
Все новости
Рекомендуем