​Байссе и Мавуба спасли «Бордо»

Мы уже сообщали о больших злоключениях одного из самых именитых французских клубов - «Бордо». Шестикратный победитель чемпионата Франции, в том числе и в 21-м веке, был разжалован в любители и отправлен в четвёртый по силе и престижу дивизион французского футбола.

И это ещё неплохая развязка - клубу грозило полное расформирование. Но, как оказалось, руку помощи «Бордо» протянули два его бывших игрока - Рио Малуда и Поль Байссе. Они не только вложили свои средства в любимый клуб, но даже выходят на поле в футболке команды.

И свою новую футбольную жизнь «Бордо» начал с ничьей с «Пуатерс», уйдя от поражения на 93-й минуте матча благодаря отчаянному голу прибежавшего в чужую штрафную площадь голкипера Лассаны Диабате.