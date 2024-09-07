Летом алжирский футболист Исмаэль Беннасер едва не стал игроком «Марселя», об этом сообщает издание La Minute OM, близкое к «инсайдам» «Марселя».

Стороны были готовы подписать контракт, но Беннасера тронуло тёплое отношение поклонников «Милана», из-за чего он изменил своё решение и остался в клубе, уточняет источник. Но, не исключено, что зимой сделка всё-таки состоится.

Причём под публикацией на эту тему появился и «лайк» самого игрока, что косвенно говорит о том, что он поддерживает подобный «зимний сценарий».

Напомним, что Беннасер выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.