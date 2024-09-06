Португальский хавбек Андре Гомеш обрёл новый клуб. Свободным агентом он перебрался в «Лилль», один из топовых клубов французской Лиги 1. Контракт полузащитник с «бульдогами» заключил на два ближайших сезона.

Гомешу 31 год, без клуба он с прошедшего лета. Тогда он покинул ливерпульский «Эвертон». Является воспитанником «Порту» и «Боавишты», а непосредственно выступать на взрослом уровне начал в «Бенфике». Затем в его карьере также были «Валенсия» и «Барселона».

Отметим, что Гомеш прекрасно знает «Лилль». В этом клубе он был полтора года в 2022-2023 годах. Transfermarkt оценивает новичка «бульдогов» в 10 млн евро.