«Лион» не внёс Ловрена в заявку на Лигу Европы

«Лион» не внёс защитника Деяна Ловрена и голкипера Антони Лопеша в заявку на Лигу Европы УЕФА в начавшемся футбольном сезоне.

Ожидалось, что и Ловрен, и Лопеш будут проданы этим летом. Первый не играл за «Лион» с 26 января, и он не фигурирует в планах главного тренера клуба Пьера Сажа. Однако предложения по хорватскому центральному защитнику минувшим летом не поступали.

Опытный голкипер Антони Лопеш потерял своё место в воротах. Его также хотели продать прошедшим летом, но этого не произошло.

Лопеш – воспитанник «Лиона», в свои 33 года он ни разу не покидал клуб. Ловрен оказался во французском клубе полтора года назад после перехода из «Зенита».