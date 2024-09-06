​Доннарумма готов сделать комплименты Меньяну

Сегодня вечером между собой сразятся сборные Франции и Италии, а значит, друг против друга сыграют голкипер «Милана» бывший, Джанлуиджи Доннарумма - и его нынешний страж ворот, Майк Меньян. Доннарумма дал понять, что перед игрой обязательно поговорит с Меньяном и сделает ему заслуженные комплименты.

- Он - отменный вратарь и у него всё отлично получается, как и у сборной Франции в целом. Я обязательно пожму ему руку и сделаю комплимент - он незаменим как для сборной, так и для «Милана», - цитирует слова Доннаруммы pianetamilan.it.

Напомним, что сам Доннарумма сейчас выступает за «ПСЖ».