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Чемпионат Франции. Лига 1

​Доннарумма готов сделать комплименты Меньяну

06 Сентября 2024 • 04:44 Комментировать

Сегодня вечером между собой сразятся сборные Франции и Италии, а значит, друг против друга сыграют голкипер «Милана» бывший, Джанлуиджи Доннарумма - и его нынешний страж ворот, Майк Меньян. Доннарумма дал понять, что перед игрой обязательно поговорит с Меньяном и сделает ему заслуженные комплименты.

- Он - отменный вратарь и у него всё отлично получается, как и у сборной Франции в целом. Я обязательно пожму ему руку и сделаю комплимент - он незаменим как для сборной, так и для «Милана», - цитирует слова Доннаруммы pianetamilan.it.

Напомним, что сам Доннарумма сейчас выступает за «ПСЖ».


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Майк Меньян
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