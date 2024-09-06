Спаллетти: «Доннарумма – идеальный капитан»

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти считает, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма идеально подходит на роль капитана.

Именно 25-летний вратарь «ПСЖ» носит капитанскую повязку в национальной итальянской команде. По мнению тренера «скуадры адзурры», к лидерским качествам Доннаруммы не может быть вопросов.

«Доннарумма – идеальный капитан, у него за плечами весь возможный опыт. Он начинал играть в «Милане» ещё ребёнком, поэтому полностью сформировался раньше большинства других игроков. Теперь он выступает на международном уровне, и он пугает соперников, когда вытягивает руки и закрывает почти все ворота», – сказал Спаллетти на пресс-конференции в преддверии матча Лиги наций против сборной Франции, который состоится 6 сентября.