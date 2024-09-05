Мбаппе: Проблемы с «ПСЖ»? Желаю им всего наилучшего

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о недопонимании с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижане отказываются выплачивать футболисту оставшуюся часть зарплаты и бонусы за прошлый сезон.

— Я могу сказать о «ПСЖ» только хорошее. Я желаю им всего наилучшего, — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо на своей страничке в соцсети.

Напомним, минувшим летом Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и на правах свободного агента перебрался в «Реал».

В составе «сливочных» 25-летний футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.