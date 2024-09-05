Верету покинул «Лион» и перешёл в «Марсель»

Центральный полузащитник «Марселя» Жордан Верету официально перешел в «Лион».

Футболист сборной Франции подписал контракт с принципиальным соперником на два года. За Жордана отдали 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне фанаты «Марселя» атаковали автобус «Лиона», что в итоге матч между командами даже переносили на более поздний срок.

Наставник французского «Марселя» Роберто де Дзерби Верету сразу обозначил свою позицию: в основном составе ты играть не будешь.

Стоит подчеркнуть, что несмотря на закрытие трансферного окна, внутри рынка ещё у клубов была возможность провести сделку.

Полузащитник за два сезона в «Марселе» принял участие в 94 матчах из 100.