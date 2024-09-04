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Чемпионат Франции. Лига 1

​Жиру нахваливает Баркола

04 Сентября 2024 • 17:48 Комментировать

Ветеран французского футбола Оливье Жиру нахваливает Брэдли Баркола, который отлично проявил себя в начале нового сезона с «ПСЖ». Жиру считает, что футболист будет прогрессировать и в дальнейшем. Напомним, что Баркола уже приглашается для выступлений в сборной Франции, где Жиру и получил возможность воочию ознакомиться с его лучшими качествами.

- Брэдли в ходе чемпионата всё время сидел за столом между мной и Гризманном, скромный и не очень многословный парень. Но он из тех людей, которые говорят делами на поле. Он сразу показал на что способен. У него отличный дриблинг, отличное ускорение, - цитирует слова Жиру L'Equipe.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Оливье Жиру Брэдли Баркола ещё теги
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