Сафонов оценил свою адаптацию в «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своей адаптации во французской команды.

Вратарь считает, что он хорошо адаптировался, в плане того, что хорошо себя чувствует, и он знает, что ему нужно делать в тех или иных ситуациях.

«Поэтому я думаю, что большая часть адаптации прошла, но на 100% она будет завершена, когда я начну спокойно по-французски разговаривать, — сказал Матвей Сафонов в интервью пресс-службе сборной России», — заявил Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, что Сафонов пополнил ряды «ПСЖ» в летнее трансферное окно, заключив контракт до лета 2029 года. На данный момент он не провел ни одного официального матча за столичный клуб.