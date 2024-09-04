Сафонов назвал блюдо, по которому скучает во Франции

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дал интервью для пресс-службы сборной России. У футболиста спросили, скучает ли он во Франции за каким-нибудь привычным для России блюдом.

«Жду, что нам здесь дадут борщ. Это моё любимое блюдо и без него было тяжеловато. Нашёл в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда становилось совсем тяжело», - слова Сафонова приведены на сайте РФС.

Отметим, что 25-летний Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом.

В настоящий момент сборная России готовится к товарищеским матчам против Вьетнама и Таиланда. Первый матч команда Валерия Карпина проведёт 5 сентября, а второй – 7 сентября.