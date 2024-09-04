Сафонов рассказал, как его называли партнёры в «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос, отмечали ли партнёры по команде «французскость» его стиля.

«Кстати, да! В один из первых дней стали называть Д’Артаньном. Но это было в шутку, не прижилось. Нет такого, что я «мушкетёр», - слова Сафонова из интервью приведены на сайте РФС.

Напомним, что Матвей Сафонов в летнее трансферное окно перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара». В официальных матчах за парижан голкипер ещё не выступал.

В этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча – против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). Следить за играми можно будет в текстовых трансляциях на портале LiveResult.