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Буфаль нашёл новый клуб в Бельгии официально

03 Сентября 2024 • 20:19 Комментировать

Марокканский вингер Софьян Буфаль пополнил бельгийский клуб «Юнион Сент-Жиллуаз». Игрок атаки подписал контракт с новой командой на два ближайших года, обрёл он клубную прописку в статусе свободного агента.

Последним клубом марокканца был катарский «Аль-Райян». Покинул его он в текущем сентябре после полутора лет в команде. Ранее в карьере воспитанника «Анже» были «Лилль», «Сельта» и «Саутгемптон».

Сейчас Буфалю 30 лет, специалисты портала Transfermarkt оценивают футболиста в 6 млн евро. В активе игрока почти 50 выходов на поле за сборную Марокко во всех турнирах и восемь забитых голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Софьян Буфаль Юнион Сент-Жиллуаз
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