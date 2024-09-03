Марокканский вингер Софьян Буфаль пополнил бельгийский клуб «Юнион Сент-Жиллуаз». Игрок атаки подписал контракт с новой командой на два ближайших года, обрёл он клубную прописку в статусе свободного агента.

Последним клубом марокканца был катарский «Аль-Райян». Покинул его он в текущем сентябре после полутора лет в команде. Ранее в карьере воспитанника «Анже» были «Лилль», «Сельта» и «Саутгемптон».

Сейчас Буфалю 30 лет, специалисты портала Transfermarkt оценивают футболиста в 6 млн евро. В активе игрока почти 50 выходов на поле за сборную Марокко во всех турнирах и восемь забитых голов.