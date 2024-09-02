Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейра официально перебрался в «Аль-Иттихад».

Пресс-служба саудовского клуба подтвердила подписание 32-летнего игрока. По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила 5 млн евро.

Данилу Перейра выступал за «ПСЖ» с лета 2021 года, а ранее на протяжении одного сезона представлял цвета парижан, будучи арендованным у «Порту». На счету португальца десять забитых мячей и три результативные передачи в 157 матчах в составе гранда французской Лиги 1 во всех соревнованиях.

«Аль-Иттихад» занял пятое место в прошлом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии. В новом сезоне команда стартовала с двух побед в двух поединках.