Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Данилу сменил «ПСЖ» на «Аль-Иттихад» официально

02 Сентября 2024 • 23:47 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
14.09 22:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейра официально перебрался в «Аль-Иттихад».

Пресс-служба саудовского клуба подтвердила подписание 32-летнего игрока. По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила 5 млн евро.

Данилу Перейра выступал за «ПСЖ» с лета 2021 года, а ранее на протяжении одного сезона представлял цвета парижан, будучи арендованным у «Порту». На счету португальца десять забитых мячей и три результативные передачи в 157 матчах в составе гранда французской Лиги 1 во всех соревнованиях.

«Аль-Иттихад» занял пятое место в прошлом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии. В новом сезоне команда стартовала с двух побед в двух поединках.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Данилу Перейра трансферы футбола - лето 2024 Аль-Иттихад Джидда Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

02 Сентября
18:45
Кафанов считает, что Сафонов может вытеснить из состава Доннарумму
12:59
Мендеш: «Заир-Эмери в ближайшие 20 лет будет одним из ключевых игроков «ПСЖ»
12:48
«Аль-Иттихад» близок к трансферу полузащитника «ПСЖ»
06:53
Луис Энрике не захотел видеть в «ПСЖ» нового правого защитника
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ БРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке» Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0 Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону» Генич вынес решение по пенальти «Спартака»
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера
Спортивные новости
Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Шнайдер уступила Пегуле в матче четвёртого круга US Open Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Рублёв в пяти сетах проиграл Димитрову и покинул US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
02 Сентября
23:47 · Франция. Лига 1
Данилу сменил «ПСЖ» на «Аль-Иттихад» официально
18:45 · Франция. Лига 1
Кафанов считает, что Сафонов может вытеснить из состава Доннарумму
17:54 · Франция. Лига 1
Трансфер Данилу из «ПСЖ» в саудовский клуб будет стоить 5 млн евро
12:59 · Франция. Лига 1
Мендеш: «Заир-Эмери в ближайшие 20 лет будет одним из ключевых игроков «ПСЖ»
12:48 · Франция. Лига 1
«Аль-Иттихад» близок к трансферу полузащитника «ПСЖ»
11:09 · Франция. Лига 1
Сафонов приедет из «ПСЖ» в сборную России
06:53 · Франция. Лига 1
Луис Энрике не захотел видеть в «ПСЖ» нового правого защитника
04:40 · Франция. Лига 1
Впервые в 21-м веке «Марсель» забил 10 мячей в первых трёх матчах сезона
02:59 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» забил 13 мячей в стартовых трёх матчах - лучше было лишь один раз
01 Сентября
23:44 · Франция. Лига 1
«Лилль» едва не отыграл два гола у «ПСЖ»
21:13 · Франция. Лига 1
Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лиллем» 1
20:27 · Франция. Лига 1
«Гавр», «Реймс» и «Ницца» добились побед
18:21 · Франция. Лига 1
Головин появился на поле впервые в этом сезоне
18:10 · Франция. Лига 1
Головин вернулся после травмы, «Монако» упустил победу над «Лансом»
16:13 · Испания. Ла Лига
Мэр Парижа призналась, что скучает по Мбаппе
15:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Ланс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:24 · Франция. Лига 1
Головин впервые в сезоне попал в заявку «Монако»
15:11 · Франция. Лига 1
​Гринвуд - второй игрок после Балотелли в Лиге 1, забивший пять мячей в первых трёх матчах 3
12:30 · Франция. Лига 1
Сафонов оказался вне заявки «ПСЖ» - известна причина
08:16 · Франция. Лига 1
Якубко: «Сафонову придётся сидеть в «ПСЖ»
00:03 · Франция. Лига 1
Быстрый дуплет Гринвуда обеспечил «Марселю» лёгкую победу над «Тулузой» 2
31 Августа
21:59 · Франция. Лига 1
«Нант» возглавил Лигу 1, одолев «Монпелье»
20:36 · Франция. Лига 1
«Брест» забил 4 гола в ворота «Сент-Этьена»
12:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове 4
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» пополнился игроком «ПСЖ» официально
Все новости
Рекомендуем