Кафанов считает, что Сафонов может вытеснить из состава Доннарумму

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о том, способен ли Матвей Сафонов вытеснить в «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму.

«Матвею нужно показывать на тренировках уровень не ниже Доннаруммы. Как он подтянется, то Доннарумма даст осечку», — приводит слова Кафанова портал «Чемпионат».

Напомним, минувшим летом Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара». Покупка россиянина обошлась парижанам в 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что в составе французского гранда 25-летний Сафонов на поле пока не выходил. Трудовой договор голкипера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.