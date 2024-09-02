Трансфер Данилу из «ПСЖ» в саудовский клуб будет стоить 5 млн евро

Футболист Данилу Перейра, который способен действовать как в центре обороны, так и в средней линии поля, переходит из «ПСЖ» в «Аль-Иттихад». Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, в понедельник 32-летний португалец отправится в Саудовскую Аравию для подписания контракта. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

За «ПСЖ» Данилу выступал с октября 2020 года. За это время футболист провёл 157 официальных матчей, в которых записал на свой счёт десять голов и три результативных паса на партнёров.

«Аль-Иттихад» в двух стартовых турах чемпионата Саудовской Аравии набрал шесть очков.