Мендеш: «Заир-Эмери в ближайшие 20 лет будет одним из ключевых игроков «ПСЖ»

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери, высказался о перспективах своего клиента в парижской команде.

«Заир-Эмери надолго останется в «ПСЖ». В ближайшие 20 лет Уоррен будет одним из ключевых игроков команды», – приводит слова португальского агента Canal +.

18-летний Заир-Эмери недавно продлил контракт с «ПСЖ» до 2029 года, по которому получил существенное повышение зарплаты. Полузащитник уже успел отыграть за парижскую команду два сезона.

В новом розыгрыше чемпионата Франции Заир-Эмери отметился одним забитым голом в трёх матчах.