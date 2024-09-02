«Аль-Иттихад» близок к трансферу полузащитника «ПСЖ»

«Аль-Иттихад» в ближайшее время может пополнить свои ряды полузащитником французского «ПСЖ». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, команда из Саудовской Аравии прогрессирует в переговорах по трансферу Данилу Перейры.

Напомним, португалец не входит в планы действующего тренера парижан Луиса Энрике. По этой причине руководство хочет избавиться от футболиста, пока трансферное окно в Саудовской Аравии открыто.

Перейра также способен сыграть на позиции центрального защитника, но больше всего матчей португалец провёл в опорной зоне полузащиты. Ранее Данилу выступал за «Порту».