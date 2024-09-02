Сафонов приедет из «ПСЖ» в сборную России

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов приедет в расположение сборной России, несмотря на болезнь.

Как стало известно Metaratings.ru, 25-летний голкипер пройдет подготовку с национальной командой к ближайшим товарищеским матчам. В сентябре подопечные Валерия Карпина померяются силами с командами Вьетнама и Таиланда. Обе встречи состоятся на стадионе в Ханое.

Напомним, что из-за болезни Сафонов не попал в заявку парижского гранда на поединок чемпионата Франции с «Лиллем». «ПСЖ» одержал победу в матче со счетом 3:1. Матвей перешел во французский клуб минувшим летом.