Луис Энрике не захотел видеть в «ПСЖ» нового правого защитника

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отказался от идеи подписания нового правого защитника.

В последние дни летнего трансферного окна ряды парижан покинул Норди Мукиэле, отправившийся в аренду в леверкузенский «Байер». По информации L'Equipe, спортивный советник Луиш Кампуш предложил Луису Энрике кандидатуру неназванного правого защитника из «крупного европейского клуба» – игрока можно было подписать прямо перед завершением трансферного периода. Испанский наставник отказался от этой возможности. Специалист заявил, что полностью удовлетворён текущим составом и знает, как решить трудности на правом краю обороны.