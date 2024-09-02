Впервые в 21-м веке «Марсель» забил 10 мячей в первых трёх матчах сезона

«Марсель» отлично начал сезон во французском чемпионате, в очередном, третьем туре Лиги 1 команда обыграла в гостях «Тулузу» со счётом 3:1. Таким образом, в первых трех матчах сезона «Марсель» забил десять мячей - и такое с клубом случилось впервые в 21-м веке.

В последний раз «Марсель» забивал десять или более мячей в стартовых трех турах чемпионата аж семьдесят лет тому назад - в сезоне 1954/1955. Тогда голов, правда, было одиннадцать.

А рекорд был установлен в сезоне 1948/1949 - целых пятнадцать голов в трёх стартовых матчах чемпионата Франции. Но в абсолюте лучшее достижение принадлежит «ПСЖ» в 2022 году.