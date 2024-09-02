​«ПСЖ» забил 13 мячей в стартовых трёх матчах - лучше было лишь один раз

С трудом, но парижский «ПСЖ» добыл победу над «Лиллем» в третьем туре французского чемпионата, и она стала для парижан уже третьей с начала турнира - это единственный клуб, который идёт пока что без очковых потерь во Франции. Также в первых трёх матчах подопечные испанского специалиста Луиса Энрике забили тринадцать голов.

Столь впечатляющая результативность на старте чемпионата стала вторым результатом за всю историю чемпионата. Лишь однажды было лучше - в сезоне 2022/2023 клуб забил в первых трёх турах чемпионата целых семнадцать голов.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Брестом».