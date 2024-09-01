«Лилль» едва не отыграл два гола у «ПСЖ»

«Лилль» с «ПСЖ» провели напряжённый матч третьего тура Лиги 1. В дебюте Эдон Жегрова на скорости справа ворвался в штрафную и отдал пас на Бафоде Диаките, который без сопротивления с восьми метров пробил точно в правую штангу. На 32-й минуте Усман Дембеле справа ворвался в штрафную, сместился в центр и технично убрал мяч под себя, защитник не успел к эпизоду и в подкате въехал в ноги игроку гостей - пенальти. В левый нижний угол пробил Витинья, а голкипер пойман на противоходе - 0:1. Вскоре Марко Асенсио получил мяч на чужой половине поля и отдал классный пас за спину защитникам «Лилля» на Бредли Баркола, который левее центра выскочил на рандеву с голкипером и ударом в дальний угол увеличил преимущество своей команды - 0:2. Жегрова получил мяч на чужой половине поля и отдал пас в правую часть штрафной на Тьяго Сантоса, который хлёстко пробил в дальний угол, но вратарь сумел справиться с угрозой. Осам Сахрауи справа ворвался в штрафную, обыгрался с Тьяго Сантосом и от лицевой сделал скидку на Мохамеда Байо, который с восьми метров пальнул над перекладиной.

Ближе к концу игры иаките со своей половины поля отдал классный пас вперёд на Жегрова, который по центру продвинулся к штрафной гостей, а затем с 19 метров пальнул точно в правый нижний угол - 1:2. Жегрова со стандарта из глубины выполнил заброс в левую часть штрафной на Бенджамина Андре, который головой сбросил мяч вдоль ворот, а Тьяго Сантос спокойно замкнул дальнюю штангу, но гол «догов» отменили - вне игры. Дезире Дуэ выиграл борьбу у лицевой на левом фланге и спокойно выполнил зрячий кросс в центр штрафной на Рандаля Коло-Муани, который без сопротивления головой отправил мяч в правый нижний угол - 1:3.

«ПСЖ» идет без потерь и лидирует, у соперника шесть очков.