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Чемпионат Франции. Лига 1

Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лиллем»

01 Сентября 2024 • 21:13 Комментировать
Лилль
0:0
ПСЖ
1 4.40 X 3.80 2 1.85
1-й тайм

В воскресенье, 1 сентября, «ПСЖ» встретится на выезде с «Лиллем» в рамках третьего тура французской Лиги 1.

По решению главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Доннарумма (вр), Хакими, Маркиньос (к), Пачо, Бералдо, Витинья, Заир-Эмери, Невеш, Дембеле, Асенсио, Баркола.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Начало матча между «Лиллем» и «ПСЖ» запланировано на 21:45 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.

Стоит сказать, что обе команды на старте нового сезона чемпионата Франции выиграли первые два матча.

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Евро-Футбол.Ру,
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