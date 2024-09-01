Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лиллем»

В воскресенье, 1 сентября, «ПСЖ» встретится на выезде с «Лиллем» в рамках третьего тура французской Лиги 1.

По решению главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Доннарумма (вр), Хакими, Маркиньос (к), Пачо, Бералдо, Витинья, Заир-Эмери, Невеш, Дембеле, Асенсио, Баркола.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Начало матча между «Лиллем» и «ПСЖ» запланировано на 21:45 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.

Стоит сказать, что обе команды на старте нового сезона чемпионата Франции выиграли первые два матча.