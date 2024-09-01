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Чемпионат Франции. Лига 1

«Гавр», «Реймс» и «Ницца» добились побед

01 Сентября 2024 • 20:27 Комментировать
Гавр
3:1
Осер

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи третьего тура. «Гавр» пропустил в игре «Осером», но быстро сравнял, получил лишнего игрока на 45-й минуте, а во втором тайме забил еще дважды - 3:1. Далер Кузяев вышел на поле на 82-й минуте.

«Реймс» аналогично быстро оказался в роли догоняющего в споре с «Ренном», но на стыке таймов забил дважды - 2:1.

А вот «Ницца» на поле «Анже» планомерно увеличивала перевес и даже в меньшинстве победила - 4:1. Дубль на счету Эванна Гессана.

Протокол игры  
Гавр3:1Осер
  17'Перрен Гаэтан (0:1)
(1:1) Овусу Элиша23'  
(2:1) Н'диайе Рассул52'  
(3:1) Туре Абдулайе90'  
Десма АртурСанганте АрунаСальмье ЙоаннЛьорис ГотьеНего ЛоикОпери КристоферН'диайе Рассул 62' (Касимир Хосуэ ( 62'  81') Кехта Ясин 82' (Кузяев Далер ( 82') Туре АбдулайеТаргаллин УссамаСумаре Исса 62' (Джуджу Антуан ( 62')
Запасные: Грандсир СамуэльГоржелен МатьёМосенго ДаренЗуауи ЯнисХусни ИлиесНгура Стив
Леон ДонованХувер Ки-Джана  14'  45'Жубал Мендес  89'Ошо Гэбриэл 66' (Дануа Кевин ( 66') Жоли Поль  11' 83' (Мадди Эрос ( 83') Равелсон РайанОвусу ЭлишаПеррен Гаэтан 66' (Диоманде Синали ( 66') Траоре ХамедСинайоко Лассин  28' 67' (Айе Флориан ( 67') Бейр Телониус 46' (Clement Akpa ( 46')
Запасные: Пелленар ТеоBen ViadereДиуссе АссанДе Перчин Тео
01 сентября. Стадион "Осеан" (Гавр).
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Протокол игры 
Реймс2:1Ренн
  13' Эстигор Лео (0:1)
(1:1) Ито Дзюня 41'  
(2:1) Дьяките Умар 48'  
Диуф Йеванн  Бута   31'   86' (Де Смет Тибо (   86' Окуму Джозеф   90'  Агбаду Эммануэль  Сангюи Ноа  Манетси Маршал  Атангана-Эдоа Валентин  Фофана Яя   72' (Теума Тедди (   72' Ито Дзюня   81' (Кипре Седрик (   81' Дьяките Умар   72' (Салама Амин (   72' Накамура Кейто   81' (Хадра Реда (   81')
Запасные: Бамба Мохаммед  Боянг Адама  Ольеро Александр  Диакон Мамаду
Манданда Стив  Хатебур Ханс   72' (Сантамария Батист (   72' Эстигор Лео  Ву Кристофер  Трюффер Адриен   53'   64' (Сейду Алиду (   64' Камара Глен   72' (Ассиньон Лоренс (   72' Матусива Азор  Грёнбек Альберт  Блас Людовик   73' (Мейстер Хенрик (   73' Мюинга Арно   64' (Гомес Карлос III (   64' Гуйри Амин
Запасные: Галлон Готье  Файе Микаил  Джеймс Джордан  Сиссе Джауи
 01 сентября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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Протокол игры 
Анже1:4Ницца
  6' Ндайишимийе Юссуф (0:1)
  25' Будауи Хишем (0:2)
(1:2) Абделли Химад 67'  
  72' Гессан Эванн (1:3)
  85' Гессан Эванн (1:4)
Фофана Яхья   33'  Бамба Абдулайе   11'   76' (Ферхат Зинедин (   76' Унтонджи Седрик  Лефор Жордан  Аркус Карлан   46' (Бамба Дьенг (   46'   81' Jacques Ekomie   64' (Капель Пьеррик (   64'   81' Белкдим Яссин   45'   76' (Рао-Лисоа Лилиан (   76' Аолу Жан-Эде   41'   64' (Анин Флоран (   64' Абделли Химад  Sidiki Cherif  Эль-Мелали Фарид
Запасные: Ульд Халед Зинедин  Emmanuel Biumla  Леполь Эстебан  Зинга Мелвин
Булка Марцин  Ндайишимийе Юссуф  Бомбито Мойзе   30'   65'  Данте Бонфим  Клосс Жонатан   64' (Менди Антуан (   64' Будауи Хишем   56'  Н'Домбеле Тангай   88' (Росарио Пабло (   88' Бар Мельвен  Чо Мохамед-Али   68' (Абдель Монем Мохамед (   68' Гессан Эванн   88' (Victor Orakpo (   88' Буанани Бадредин   16'   64' (Бога Жереми (   64')
Запасные: Бульхенди Тедди  Мукоко Юссуфа  Дюпе Максим  Браими Билаль
 01 сентября. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
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