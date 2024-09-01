«Гавр», «Реймс» и «Ницца» добились побед

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи третьего тура. «Гавр» пропустил в игре «Осером», но быстро сравнял, получил лишнего игрока на 45-й минуте, а во втором тайме забил еще дважды - 3:1. Далер Кузяев вышел на поле на 82-й минуте.
«Реймс» аналогично быстро оказался в роли догоняющего в споре с «Ренном», но на стыке таймов забил дважды - 2:1.
А вот «Ницца» на поле «Анже» планомерно увеличивала перевес и даже в меньшинстве победила - 4:1. Дубль на счету Эванна Гессана.
Протокол игры
|17'Перрен Гаэтан (0:1)
|(1:1) Овусу Элиша23'
|(2:1) Н'диайе Рассул52'
|(3:1) Туре Абдулайе90'
Десма Артур•Санганте Аруна•Сальмье Йоанн•Льорис Готье•Него Лоик•Опери Кристофер•Н'диайе Рассул62' (Касимир Хосуэ (62') • 81'Кехта Ясин82' (Кузяев Далер (82') •Туре Абдулайе•Таргаллин Уссама•Сумаре Исса62' (Джуджу Антуан (62')
Леон Донован•Хувер Ки-Джана 14'• 45'Жубал Мендес• 89'Ошо Гэбриэл66' (Дануа Кевин (66') •Жоли Поль 11'83' (Мадди Эрос (83') •Равелсон Райан•Овусу Элиша•Перрен Гаэтан66' (Диоманде Синали (66') •Траоре Хамед•Синайоко Лассин 28'67' (Айе Флориан (67') •Бейр Телониус46' (Clement Akpa (46')
Запасные: Пелленар Тео•Ben Viadere•Диуссе Ассан•Де Перчин Тео
01 сентября. Стадион "Осеан" (Гавр).
Протокол игры
|13' Эстигор Лео (0:1)
|(1:1) Ито Дзюня 41'
|(2:1) Дьяките Умар 48'
Диуф Йеванн • Бута 31' 86' ( Де Смет Тибо ( 86') • Окуму Джозеф • 90'Агбаду Эммануэль • Сангюи Ноа • Манетси Маршал • Атангана-Эдоа Валентин • Фофана Яя 72' ( Теума Тедди ( 72') • Ито Дзюня 81' ( Кипре Седрик ( 81') • Дьяките Умар 72' ( Салама Амин ( 72') • Накамура Кейто 81' ( Хадра Реда ( 81')
Запасные: Бамба Мохаммед • Боянг Адама • Ольеро Александр • Диакон Мамаду
Манданда Стив • Хатебур Ханс 72' ( Сантамария Батист ( 72') • Эстигор Лео • Ву Кристофер • Трюффер Адриен 53' 64' ( Сейду Алиду ( 64') • Камара Глен 72' ( Ассиньон Лоренс ( 72') • Матусива Азор • Грёнбек Альберт • Блас Людовик 73' ( Мейстер Хенрик ( 73') • Мюинга Арно 64' ( Гомес Карлос III ( 64') • Гуйри Амин
Запасные: Галлон Готье • Файе Микаил • Джеймс Джордан • Сиссе Джауи
01 сентября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры
|6' Ндайишимийе Юссуф (0:1)
|25' Будауи Хишем (0:2)
|(1:2) Абделли Химад 67'
|72' Гессан Эванн (1:3)
|85' Гессан Эванн (1:4)
Фофана Яхья • 33'Бамба Абдулайе 11' 76' ( Ферхат Зинедин ( 76') • Унтонджи Седрик • Лефор Жордан • Аркус Карлан 46' ( Бамба Дьенг ( 46' ) • 81'Jacques Ekomie 64' ( Капель Пьеррик ( 64' ) • 81'Белкдим Яссин 45' 76' ( Рао-Лисоа Лилиан ( 76') • Аолу Жан-Эде 41' 64' ( Анин Флоран ( 64') • Абделли Химад • Sidiki Cherif • Эль-Мелали Фарид
Запасные: Ульд Халед Зинедин • Emmanuel Biumla • Леполь Эстебан • Зинга Мелвин
Булка Марцин • Ндайишимийе Юссуф • Бомбито Мойзе 30' • 65'Данте Бонфим • Клосс Жонатан 64' ( Менди Антуан ( 64') • Будауи Хишем • 56'Н'Домбеле Тангай 88' ( Росарио Пабло ( 88') • Бар Мельвен • Чо Мохамед-Али 68' ( Абдель Монем Мохамед ( 68') • Гессан Эванн 88' ( Victor Orakpo ( 88') • Буанани Бадредин 16' 64' ( Бога Жереми ( 64')
Запасные: Бульхенди Тедди • Мукоко Юссуфа • Дюпе Максим • Браими Билаль
01 сентября. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
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