«Гавр», «Реймс» и «Ницца» добились побед

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи третьего тура. «Гавр» пропустил в игре «Осером», но быстро сравнял, получил лишнего игрока на 45-й минуте, а во втором тайме забил еще дважды - 3:1. Далер Кузяев вышел на поле на 82-й минуте.

«Реймс» аналогично быстро оказался в роли догоняющего в споре с «Ренном», но на стыке таймов забил дважды - 2:1.

А вот «Ницца» на поле «Анже» планомерно увеличивала перевес и даже в меньшинстве победила - 4:1. Дубль на счету Эванна Гессана.