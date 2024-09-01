Головин появился на поле впервые в этом сезоне

Сегодня, 1 сентября, состоялся матч третьего тура чемпионата Франции между «Монако» и «Лансом». Команды не смогли выявить победителя, завершив встречу вничью со счетом 1:1.

На 82-й минуте встречи на поле в составе «монегасков» появился российский полузащитник Александр Головин. Капитан клуба провел первые минуты в нынешнем сезоне.

Напомним, что Головин на одной из тренировок во время летних сборов получил травму лодыжки и почти месяц восстанавливался от повреждения.

«Монако» потеряло первые очки в сезоне Лиги 1 и на данный момент располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.