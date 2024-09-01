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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин вернулся после травмы, «Монако» упустил победу над «Лансом»

01 Сентября 2024 • 18:10 Комментировать
Монако
1:1
Ланс
окончен

В третьем туре Лиги 1 «Монако» принимал «Ланс». В заявку вернулся Александр Головин, а также вышел на поле на 81-й минуте, а его партнеры не лучшим образом сыграли впереди.

Единственный момент первого тайма - Адриен Томассон из пределов штрафной пробивал в дальний угол, но мяч попал в штангу, на отскоке Адриен простреливает на пустые ворота, а Уэсли Саид в падении попал в перекладину. Фоларин Балогун после передачи Магнеса Аклиуша пробивал с левого края штрафной в ближний угол - парировано. Флориан Сотока после передачи из глубины поля вывалился на рандеву с голкипером, однако тот выиграл дуэль у нападающего. Хамзат Оджедиран обокрал Кристиана Мависса на чужой половине поля и отдал передачу на Ремо Леби Ласкари, который уверенно реализовал выход один на один с кипером. Но гол гостей отменен - игра рукой. Ответная атака, Кайо Энрике исполнил угловой с левого фланга, а Денис Закария с 11-метровой отметки классно пробил головой в ближний угол - 1:0. На 90-й минуте пенальти уже в другие ворота за игру Закарии рукой. Пшемыслав Франковски реализовал шанс - 1:1.

Соперник делят первое место, набрав по 7 очков.

Протокол игры  
Монако1:1Ланс
(1:0) Закария Денис84'  
  90'Франковски Пшемыслав (1:1)
Кён ФилиппТезе Джордан 46' (Вандерсон V ( 46'  54') Синго ВилфредМависса Кристиан 81' (Головин Александр ( 81') Уаттара Кассум 66' (Кайо Энрике ( 66') Магасса СунгутуЗакария ДенисАклиуш МагнесМинамино ТакумиБен-Сегир Элисс 65' (Иленикена Джордж ( 65') Балогун Фоларин 65' (Эмболо Брель ( 65')
Запасные: Керер ТилоСалису МохаммедЛьенар ЯннДьятта Крепен
Самба БрисГради Жонатан  9'Хусанов АбдукодирМедина ФакундоАгилар Рубен  34' 65' (Франковски Пшемыслав ( 65') Чавес Джоаннер 85' (Сатриано Мартин ( 85') Томассон Адриен 64' (Оджедиран Хамзат ( 64') Диуф ЭндиЗарури Анасс 40' (Коста Давид ( 40') Сотока Флориан  39'Саид Уэсли 46' (Ласкари Реми Лебо ( 46'  68')
Запасные: Нзола М'БалаПетрич ДенисСарр МалангМенди Нампали
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Монако Ланс Александр Головин ещё теги

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