Головин вернулся после травмы, «Монако» упустил победу над «Лансом»

В третьем туре Лиги 1 «Монако» принимал «Ланс». В заявку вернулся Александр Головин, а также вышел на поле на 81-й минуте, а его партнеры не лучшим образом сыграли впереди.

Единственный момент первого тайма - Адриен Томассон из пределов штрафной пробивал в дальний угол, но мяч попал в штангу, на отскоке Адриен простреливает на пустые ворота, а Уэсли Саид в падении попал в перекладину. Фоларин Балогун после передачи Магнеса Аклиуша пробивал с левого края штрафной в ближний угол - парировано. Флориан Сотока после передачи из глубины поля вывалился на рандеву с голкипером, однако тот выиграл дуэль у нападающего. Хамзат Оджедиран обокрал Кристиана Мависса на чужой половине поля и отдал передачу на Ремо Леби Ласкари, который уверенно реализовал выход один на один с кипером. Но гол гостей отменен - игра рукой. Ответная атака, Кайо Энрике исполнил угловой с левого фланга, а Денис Закария с 11-метровой отметки классно пробил головой в ближний угол - 1:0. На 90-й минуте пенальти уже в другие ворота за игру Закарии рукой. Пшемыслав Франковски реализовал шанс - 1:1.

Соперник делят первое место, набрав по 7 очков.