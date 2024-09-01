Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин впервые в сезоне попал в заявку «Монако»

01 Сентября 2024 • 15:24 Комментировать
Монако
0:0
Ланс
1 1.85 X 3.90 2 4.15
1-й тайм

Сегодня, 1 сентября, «Монако» примет на своём поле «Ланс» в рамках третьего тура чемпионата Франции.

Пресс-служба монегасков опубликовала список футболистов, которые могут принять участие в сегодняшней игре. Отметим, что в заявку вошел российский полузащитник Александр Головин, пропустивший начало нового сезона из-за травмы. 28-летний хавбек начнет игру на скамейке запасных.

Стартовый состав «Монако»: Кён (вр), Тезе, Синго, Мависса, Уаттара, Магасса, Закария (к), Минамино, Бен-Сегир, Аклиуш, Балогун.

Начало матча между «Монако» и «Лансом» запланировано на 16:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

Новости по матчу

Сегодня, 01 Сентября
15:24
Головин впервые в сезоне попал в заявку «Монако»
31 Августа
14:10
Прогноз на точный счёт матча Монако — Ланс чемпионата Франции — 1 сентября 2024
30 Августа
14:34
Уверенная ставка и прогноз на матч Монако — Ланс чемпионата Франции — 1 сентября 2024
28 Августа
16:02
Дансо переходит в «Рому»
27 Августа
14:46
Головин может сыграть против «Ланса»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МОНАКО ЛАНС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона» В РФС сообщили о договорённости с УЕФА Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» «Возможно, это ошибка»: Гвардиола прокомментировал решение «Манчестер Сити» на трансферном рынке Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените»
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
32 мин
Монако Монако
Ланс Ланс
0
0
1.84 3.95 3.65
Видео
01.09.24 в 18:00
Гавр Гавр
Осер Осер
2.75 3.30 2.60
Видео
01.09.24 в 18:00
Анже Анже
Ницца Ницца
3.95 3.35 1.97
Видео
01.09.24 в 18:00
Реймс Реймс
Ренн Ренн
2.70 3.60 2.38
Видео
01.09.24 в 21:45
Лилль Лилль
ПСЖ ПСЖ
2.95 3.60 2.22
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Сентября
16:13 · Испания. Ла Лига
Мэр Парижа призналась, что скучает по Мбаппе
15:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Ланс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:24 · Франция. Лига 1
Головин впервые в сезоне попал в заявку «Монако»
15:11 · Франция. Лига 1
​Гринвуд - второй игрок после Балотелли в Лиге 1, забивший пять мячей в первых трёх матчах
12:30 · Франция. Лига 1
Сафонов оказался вне заявки «ПСЖ» - известна причина
08:16 · Франция. Лига 1
Якубко: «Сафонову придётся сидеть в «ПСЖ»
00:03 · Франция. Лига 1
Быстрый дуплет Гринвуда обеспечил «Марселю» лёгкую победу над «Тулузой» 1
31 Августа
21:59 · Франция. Лига 1
«Нант» возглавил Лигу 1, одолев «Монпелье»
20:36 · Франция. Лига 1
«Брест» забил 4 гола в ворота «Сент-Этьена»
12:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове 4
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» пополнился игроком «ПСЖ» официально
01:06 · Франция. Лига 1
Заха стал игроком «Лиона» официально
30 Августа
23:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» подписал Угарте
23:49 · Франция. Лига 1
«Лион» одолел «Страсбург», хотя уступал в два мяча
23:16 · Испания. Ла Лига
Романо: «Асенсио – игрок «Фенербахче»
22:34 · Италия. Серия А
Камбэка в «Спартак» не будет, Жиго стал игроком «Лацио» официально
21:13 · Испания. Ла Лига
Фекир покинул европейский футбол официально
20:49 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» арендовал Мангаля у «Лиона» официально
20:06 · Франция. Лига 1
Футболист «Марселя» перейдет к принципиальному сопернику слухи
18:24 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» арендовал защитника «ПСЖ» официально
17:51 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Челси» перешёл в «Страсбург» официально
13:48 · Италия. Серия А
Футболист «Ланса» не смог пройти медосмотр для перехода в «Рому»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Солер близок к трансферу из «ПСЖ» в клуб из Лондона
12:54 · Англия. Премьер-лига
Бывший форвард «Эвертона» Мопе перешёл в «Марсель» официально
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» закрыл трансфер полузащитника 2
Все новости
Рекомендуем