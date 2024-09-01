Головин впервые в сезоне попал в заявку «Монако»

Сегодня, 1 сентября, «Монако» примет на своём поле «Ланс» в рамках третьего тура чемпионата Франции.

Пресс-служба монегасков опубликовала список футболистов, которые могут принять участие в сегодняшней игре. Отметим, что в заявку вошел российский полузащитник Александр Головин, пропустивший начало нового сезона из-за травмы. 28-летний хавбек начнет игру на скамейке запасных.

Стартовый состав «Монако»: Кён (вр), Тезе, Синго, Мависса, Уаттара, Магасса, Закария (к), Минамино, Бен-Сегир, Аклиуш, Балогун.

Начало матча между «Монако» и «Лансом» запланировано на 16:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.