​Гринвуд - второй игрок после Балотелли в Лиге 1, забивший пять мячей в первых трёх матчах

Мэйсон Гринвуд прекрасно проявляет себя в «Марселе», в первых трёх матчах его клуб забил десять мячей, и пять из них записал на свой счёт именно Мэйсон. И теперь он не просто лучший бомбардир чемпионата, а повторил достижение итальянца Марио Балотелли, который в 2016 году также забил пять голов в первых трёх турах чемпионата в качестве дебютанта чемпионата. Больше во французском футболе такого ни у кого не получалось.

Любопытно, что в следующем туре французского чемпионата «Марсель» сыграет с «Ниццей» - клубом, за который тогда и блистал Балотелли. Сейчас «Марсель» занимает первое место в турнирной таблице.