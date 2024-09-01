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Чемпионат Франции. Лига 1

​Гринвуд - второй игрок после Балотелли в Лиге 1, забивший пять мячей в первых трёх матчах

01 Сентября 2024 • 15:11 Комментировать

Мэйсон Гринвуд прекрасно проявляет себя в «Марселе», в первых трёх матчах его клуб забил десять мячей, и пять из них записал на свой счёт именно Мэйсон. И теперь он не просто лучший бомбардир чемпионата, а повторил достижение итальянца Марио Балотелли, который в 2016 году также забил пять голов в первых трёх турах чемпионата в качестве дебютанта чемпионата. Больше во французском футболе такого ни у кого не получалось.

Любопытно, что в следующем туре французского чемпионата «Марсель» сыграет с «Ниццей» - клубом, за который тогда и блистал Балотелли. Сейчас «Марсель» занимает первое место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Марио Балотелли Мэйсон Гринвуд ещё теги
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