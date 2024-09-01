Сафонов оказался вне заявки «ПСЖ» - известна причина

Голкипер сборной России Матвей Сафонов не попал в заявку «ПСЖ» на поединок против «Лилля» в третьем туре чемпионата Франции. Игрок пропустит предстоящую встречу из-за болезни.

Поединок «Лилля» и «ПСЖ» состоится в воскресенье, 1 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что Матвей перешел в парижский гранд минувшим летом из «Краснодара». Российский вратарь подписал долгосрочный контракт с французами. Его трансфер обошелся «ПСЖ» в 20 миллионов евро.

После двух матчей столичный коллектив набрал шесть очков и занимает третье место в таблице Лиги 1.