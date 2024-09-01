Якубко: «Сафонову придётся сидеть в «ПСЖ»

«Матвей шанс когда-нибудь получит, и посмотрим, как он им воспользуется. Пока ему придётся сидеть, потому что Джанлуиджи показывает отличную игру, и тренеру нет смысла менять голкиперов», - передает слова Якубко «РБ Спорт».