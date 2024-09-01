Якубко: «Сафонову придётся сидеть в «ПСЖ»

Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в чемпионате России, высказался о перспективах вратаря Матвея Сафонова во французском «ПСЖ».
«Матвей шанс когда-нибудь получит, и посмотрим, как он им воспользуется. Пока ему придётся сидеть, потому что Джанлуиджи показывает отличную игру, и тренеру нет смысла менять голкиперов», - передает слова Якубко «РБ Спорт».
Напомним, что Сафонов пополнил ряды парижского гранда минувшим летом. Российский голкипер перешел из «Краснодара» и подписал пятилетнее трудовое соглашение. Его трансфер обошелся «ПСЖ» в 20 миллионов евро.
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