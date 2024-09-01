Быстрый дуплет Гринвуда обеспечил «Марселю» лёгкую победу над «Тулузой»

«Марсель» очень уверенно начал новый сезон и в субботу разобрался с «Тулузой» на выезде.

Судьбу встречи предрешили голы Мэйсона Гринвуда на 16-й и 17-й минутах с передач Луиса Энрике. Более того, на 27-й минуте Франка Магри удалили за откровенное хамство в игровом моменте.

Вскоре после перерыва Амин Арит доставлял мяч к воротам, и Чарли Крессвел стал автором автогола - 0:3. Только на 90-й минуте Шави Бабика забил гол престижа.

Марсельцы минимум на день вышли на первое место с 7 очками в активе, у соперника два балла.