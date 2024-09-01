Быстрый дуплет Гринвуда обеспечил «Марселю» лёгкую победу над «Тулузой»

«Марсель» очень уверенно начал новый сезон и в субботу разобрался с «Тулузой» на выезде.
Судьбу встречи предрешили голы Мэйсона Гринвуда на 16-й и 17-й минутах с передач Луиса Энрике. Более того, на 27-й минуте Франка Магри удалили за откровенное хамство в игровом моменте.
Вскоре после перерыва Амин Арит доставлял мяч к воротам, и Чарли Крессвел стал автором автогола - 0:3. Только на 90-й минуте Шави Бабика забил гол престижа.
Марсельцы минимум на день вышли на первое место с 7 очками в активе, у соперника два балла.
Протокол игры
|16'Гринвуд Мэйсон (0:1)
|17'Гринвуд Мэйсон (0:2)
|52'Крессвел Чарли (0:3)
|(1:3) Бабика Шави90'
Ресте Гийом•Крессвел Чарли63' (Бабика Шави (63') • 73'Николайсен Расмус•Маккензи Марк•Суасо Габриэль•Сьерро Венсан• 83'Кассерес Кристиан 44'63' (Каманзи Уоррен (63') •Доннум Арон 49'77' (Кинг Джошуа (77') •Абухляль Закария63' (Сидибе Джибриль (63') •Магри Франк• 27'Гбоо Янн77' (Шмидт Никлас (77')
Запасные: Домингес Алекс•Umit Akdag•Dayann Methalie•Генро Денис
Рульи Херонимо•Мурильо Микаэль•Корнелиус Дерек•Брассье Лилиан• 73'Мерлен Кентен•Кондогбия Жоффрей86' (Ронжье Валентин (86') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль 10'86' (Меите Бамо (86') •Гринвуд Мэйсон•Арит Амин66' (Карбони Валентин (66') •Луис Энрике I66' (Роу Джонатан (66') •Ваи Элье76' (Мопе Нил (76')
31 августа. Стадион "Мунисипал".
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