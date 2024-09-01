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Чемпионат Франции. Лига 1

Быстрый дуплет Гринвуда обеспечил «Марселю» лёгкую победу над «Тулузой»

01 Сентября 2024 • 00:03 Комментировать
Тулуза
1:3
Марсель

«Марсель» очень уверенно начал новый сезон и в субботу разобрался с «Тулузой» на выезде.

Судьбу встречи предрешили голы Мэйсона Гринвуда на 16-й и 17-й минутах с передач Луиса Энрике. Более того, на 27-й минуте Франка Магри удалили за откровенное хамство в игровом моменте.

Вскоре после перерыва Амин Арит доставлял мяч к воротам, и Чарли Крессвел стал автором автогола - 0:3. Только на 90-й минуте Шави Бабика забил гол престижа.

Марсельцы минимум на день вышли на первое место с 7 очками в активе, у соперника два балла.

Протокол игры  
Тулуза1:3Марсель
  16'Гринвуд Мэйсон (0:1)
  17'Гринвуд Мэйсон (0:2)
  52'Крессвел Чарли (0:3)
(1:3) Бабика Шави90'  
Ресте ГийомКрессвел Чарли 63' (Бабика Шави ( 63'  73') Николайсен РасмусМаккензи МаркСуасо ГабриэльСьерро Венсан  83'Кассерес Кристиан  44' 63' (Каманзи Уоррен ( 63') Доннум Арон  49' 77' (Кинг Джошуа ( 77') Абухляль Закария 63' (Сидибе Джибриль ( 63') Магри Франк  27'Гбоо Янн 77' (Шмидт Никлас ( 77')
Запасные: Домингес АлексUmit AkdagDayann MethalieГенро Денис
Рульи ХеронимоМурильо МикаэльКорнелиус ДерекБрассье Лилиан  73'Мерлен КентенКондогбия Жоффрей 86' (Ронжье Валентин ( 86') Хёйбьерг Пьер-Эмиль  10' 86' (Меите Бамо ( 86') Гринвуд МэйсонАрит Амин 66' (Карбони Валентин ( 66') Луис Энрике I 66' (Роу Джонатан ( 66') Ваи Элье 76' (Мопе Нил ( 76')
Запасные: Enzo SternalКейлиан АбдаллаДе Ланге ЖеффриЛирола Поль
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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Тулуза Мэйсон Гринвуд ещё теги

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