«Нант» возглавил Лигу 1, одолев «Монпелье»

В третьем туре Лиги 1 «Монпелье» играл против «Нанта». У хозяев был большой перевес только в контроле мяча, но он им ничего не дал. Маттис Аблин открыл счетом очень красивым ударом с лета. В ответ Жордан Ферри побеспокоил вратаря издали, мяч отскочил к Акору Адамсу, который и сравнял счет. На 45-й минуте Танги Кулибали сыграл рукой - пенальти. Мозес Саймон с 11 метров был точен, а голкипер не угадал - 1:2. На 86-й минуте поставил точку Мостафа Мохамед, забивший третий мяч у гостей.
В целом второй тайм был ни о чем, что на руку «Нанту», который с 7 очками стал единоличным лидером турнира. У соперника один балл.
Протокол игры
|24'Аблин Маттис (0:1)
|(1:1) Адамс Акор30'
|45'Саймон Мозес (1:2)
|85'Мохамед Мостафа (1:3)
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Омерагич Бечир•Модибо Саньян•Силла Иссиага10' (Тшато Энзо (10') •Ферри Жордан• 90'Шотар Жорис39' (Нзингула Рабби (39') • 85'Аль-Тамари Мусса63' (Фаяд Халил (63') •Саванье Тежи•Кулибали Танги63' (Хазри Вахби (63') •Адамс Акор
Лафон Альбан• 85'Коко Маркус 81'84' (Bahereba Guirassy (84') •Паллуа Николя•Зезе Натан•Дюверн Жан-Кевин•Чиривелья Педро•Лепенан Йоанн•Томас Сорба74' (Амьен-Аду Кельвен (74') •Кадевере Тино90' (Коцца Николя (90') •Саймон Мозес84' (Louis Leroux (84') •Аблин Маттис74' (Мохамед Мостафа (74')
Запасные: Ассумани Демен•Дуглас Гомес•Барбет Уго
31 августа. Стадион "Стад де ля Моссон".
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