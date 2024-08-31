«Нант» возглавил Лигу 1, одолев «Монпелье»

В третьем туре Лиги 1 «Монпелье» играл против «Нанта». У хозяев был большой перевес только в контроле мяча, но он им ничего не дал. Маттис Аблин открыл счетом очень красивым ударом с лета. В ответ Жордан Ферри побеспокоил вратаря издали, мяч отскочил к Акору Адамсу, который и сравнял счет. На 45-й минуте Танги Кулибали сыграл рукой - пенальти. Мозес Саймон с 11 метров был точен, а голкипер не угадал - 1:2. На 86-й минуте поставил точку Мостафа Мохамед, забивший третий мяч у гостей.

В целом второй тайм был ни о чем, что на руку «Нанту», который с 7 очками стал единоличным лидером турнира. У соперника один балл.