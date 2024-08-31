«Брест» забил 4 гола в ворота «Сент-Этьена»

Дважды проигравшие на старте «Брест» и «Сент-Этьен» провели матч третьего тура чемпионата Франции. Уже на 10-й минуте Махди Камара после корнера вколотил мяч в сетку головой. На 30-й минуте Ламин Фомба подыграл рукой - пенальти. Ромен дель Кастильо с точки поразил цель, а голкипер не угадал - 2:0. Айман Айки сразу же запустил мяч в штангу.
После конец матча Людовик Ажорк легко поразил пустую часть ворот, завершив атаку, - 3:0. Еще 11-метровый, Кенни Лала реализовал свой шанс, а голкипер не дотянулся.
«Брест» набрал первые очки, а соперник на самом дне таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Камара Махди10'
|(2:0) Дель Кастильо Ромен32'
|(3:0) Ажорк Людовик77'
|(4:0) Лала Кенни84'
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Ле Кардинал Жюльен74' (Зогбе Люк (74') •Амави Жордан74' (Кулибали Сумайла (74') •Камара Махди•Маньетти Уго•Февр Ромен75' (Перейра-Лаже Матиаш (75') •Дель Кастильо Ромен86' (Камблан Аксель (86') •Ажорк Людовик•Сима Абдалла67' (Мартен Жонас (67')
Запасные: Кудерт Грегуар•Ibrahim Kante•Saliou Diop
Ларсонне Готье•Масон Иван 56'59' (Ваджи Ибраима (59') •Батубинсика Дилан• 66'Абдельамид Юнис•Корню Пьер 82'84' (Петро Лео (84') •Фомба Ламин 30'59' (Аппиа Деннис (59') •Давиташвили Зурико•Амугу Матис85' (Тардьё Флориан (85') •Айки Айман59' (Муэффек Аймен (59') •Кафаро Матьё• 80'Сиссоко Ибраим II
Запасные: Наде Микаэль•Мутон Луи•Готье Антуан•Мобле Брис
31 августа. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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