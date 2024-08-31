«Брест» забил 4 гола в ворота «Сент-Этьена»

Дважды проигравшие на старте «Брест» и «Сент-Этьен» провели матч третьего тура чемпионата Франции. Уже на 10-й минуте Махди Камара после корнера вколотил мяч в сетку головой. На 30-й минуте Ламин Фомба подыграл рукой - пенальти. Ромен дель Кастильо с точки поразил цель, а голкипер не угадал - 2:0. Айман Айки сразу же запустил мяч в штангу.

После конец матча Людовик Ажорк легко поразил пустую часть ворот, завершив атаку, - 3:0. Еще 11-метровый, Кенни Лала реализовал свой шанс, а голкипер не дотянулся.

«Брест» набрал первые очки, а соперник на самом дне таблицы.