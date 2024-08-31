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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» забил 4 гола в ворота «Сент-Этьена»

31 Августа 2024 • 20:36 Комментировать
Брест
4:0
Сент-Этьен

Дважды проигравшие на старте «Брест» и «Сент-Этьен» провели матч третьего тура чемпионата Франции. Уже на 10-й минуте Махди Камара после корнера вколотил мяч в сетку головой. На 30-й минуте Ламин Фомба подыграл рукой - пенальти. Ромен дель Кастильо с точки поразил цель, а голкипер не угадал - 2:0. Айман Айки сразу же запустил мяч в штангу.

После конец матча Людовик Ажорк легко поразил пустую часть ворот, завершив атаку, - 3:0. Еще 11-метровый, Кенни Лала реализовал свой шанс, а голкипер не дотянулся.

«Брест» набрал первые очки, а соперник на самом дне таблицы.

Протокол игры  
Брест4:0Сент-Этьен
(1:0) Камара Махди10'  
(2:0) Дель Кастильо Ромен32'  
(3:0) Ажорк Людовик77'  
(4:0) Лала Кенни84'  
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданЛе Кардинал Жюльен 74' (Зогбе Люк ( 74') Амави Жордан 74' (Кулибали Сумайла ( 74') Камара МахдиМаньетти УгоФевр Ромен 75' (Перейра-Лаже Матиаш ( 75') Дель Кастильо Ромен 86' (Камблан Аксель ( 86') Ажорк ЛюдовикСима Абдалла 67' (Мартен Жонас ( 67')
Запасные: Кудерт ГрегуарIbrahim KanteSaliou Diop
Ларсонне ГотьеМасон Иван  56' 59' (Ваджи Ибраима ( 59') Батубинсика Дилан  66'Абдельамид ЮнисКорню Пьер  82' 84' (Петро Лео ( 84') Фомба Ламин  30' 59' (Аппиа Деннис ( 59') Давиташвили ЗурикоАмугу Матис 85' (Тардьё Флориан ( 85') Айки Айман 59' (Муэффек Аймен ( 59') Кафаро Матьё  80'Сиссоко Ибраим II
Запасные: Наде МикаэльМутон ЛуиГотье АнтуанМобле Брис
31 августа. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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Евро-Футбол.Ру,
Брест Сент-Этьен

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Ставка и прогноз на матч Брест — Сент-Этьен чемпионата Франции — 31 августа 2024
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