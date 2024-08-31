«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове

Российский голкипер Матвей Сафонов рискует пропустить предстоящий поединок «ПСЖ» против «Лилля» в рамках третьего тура чемпионата Франции.

Как информирует пресс-служба парижского гранда, новичок команды не принимает участия в тренировочном процессе из-за болезни. Поединок состоится в воскресенье, 1 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сафонов пополнил ряды «ПСЖ» этим летом, перебравшись из «Краснодара» за 20 миллионов евро. 25-летний россиянин подписал с французским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.