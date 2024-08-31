31-летний вингер «Галатасарая» Уилфрид Заха стал игроком «Лиона». Ивуариец перебрался во французский клуб Лиги 1 в рамках аренды, соглашение между командами по футболисту рассчитано на стартовавший в Европе футбольный сезон. По оценке Transfermarkt, «Лион» заплатил «Галатасараю» за аренду сумму в 3 млн евро.

Заха, напомним, присоединился к «Галатасараю» прошлым летом. Тогда он покинул родной лондонский клуб «Кристал Пэлас» в статусе свободного агента.

На данный момент Transfermarkt оценивает футболиста всего в 11 млн евро при максимальной стоимости на пике карьеры в 55 млн.