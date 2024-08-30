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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» одолел «Страсбург», хотя уступал в два мяча

30 Августа 2024 • 23:49 Комментировать
Лион
4:3
Страсбург
окончен

«Лион» и «Страсбург» подарили болельщикам праздник открытого футбола. Уже на третьей минуте Себастьян Нанаси первым отреагировал на отскок и послал мяч в ворота правой ногой - 0:1. Следующего гола пришлось ждать целый тайм - Александр Ляказетт нанес удар в каркас ворот, Корентен Толиссо после рикошета добавил мяч в сетку - 1:1.

Снова атака не третьей минуте, но второй половины - Андрей Сантос ударом головой был точен. Эмануэль Эмега упрочил перевес гостей - 1:3. Но тут проснулся «Лион». Ляказетт опасно бил, но кипер перевел мяч в стойку, добивание Эйнсли Мэйтленда-Найлса было голевым - 2:3. Тут же Ляказетт ассистировал Гифту Орбану, но лайнсмен поднял флажок, а ВАР показал, что гол чистый - 3:3. На 72-й минуте Орбан вовсе ударом головой отправил мяч в сетку - невероятные 4:3.

«Лион» набрал первые очки, у соперника четыре балла.

Протокол игры  
Лион4:3Страсбург
  3'Нанаси Себастьян (0:1)
(1:1) Толиссо Корентен45'  
  48'Сантос Андрей (1:2)
  58'Эмега Эмануэль (1:3)
(2:3) Мэйтленд-Найлс Эйнсли61'  
(3:3) Орбан Гифт64'  
(4:3) Орбан Гифт72'  
Перри ЛукасМата КлинтонЧалета-Цар Дуе 90' (Адриэлсон ( 90'  90') Ньякат МуссаМэйтленд-Найлс ЭйнслиКакере МаксансМатич Неманья 87' (Тессманн Таннер ( 87') Толиссо КорентенАбнер  33' 59' (Фофана Малик ( 59') Микаутадзе Жорж 59' (Орбан Гифт ( 59'  90') Ляказетт Александр
Запасные: Кумбеди СаэльБенрахма СаидEnzo MolebeДиавара МамадуIIДескамп Реми
Йонссон Карл-ЙоханДуэ Гела  17'Соу Саиду 74' (Морейра Диегу ( 74') Абакар СиллаБаква ДиланНанаси Себастьян 68' (Мара Секу ( 68') Сантос АндрейДукуре ИсмаэльЛемарешаль Феликс 46' (Уайли Калеб ( 46') Диарра Хабиб 69' (Сеная Марвин ( 69'  75') Эмега Эмануэль 82' (Себас Жереми ( 82')
Запасные: Мванга ЖуниорФила КаролРиссьер РобинDaouda Diongue
30 августа. Стадион "Гроупама Арена".
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