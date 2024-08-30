«Лион» одолел «Страсбург», хотя уступал в два мяча

«Лион» и «Страсбург» подарили болельщикам праздник открытого футбола. Уже на третьей минуте Себастьян Нанаси первым отреагировал на отскок и послал мяч в ворота правой ногой - 0:1. Следующего гола пришлось ждать целый тайм - Александр Ляказетт нанес удар в каркас ворот, Корентен Толиссо после рикошета добавил мяч в сетку - 1:1.

Снова атака не третьей минуте, но второй половины - Андрей Сантос ударом головой был точен. Эмануэль Эмега упрочил перевес гостей - 1:3. Но тут проснулся «Лион». Ляказетт опасно бил, но кипер перевел мяч в стойку, добивание Эйнсли Мэйтленда-Найлса было голевым - 2:3. Тут же Ляказетт ассистировал Гифту Орбану, но лайнсмен поднял флажок, а ВАР показал, что гол чистый - 3:3. На 72-й минуте Орбан вовсе ударом головой отправил мяч в сетку - невероятные 4:3.

«Лион» набрал первые очки, у соперника четыре балла.