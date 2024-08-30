Центральный полузащитник «Марселя» Жордан Верету может перейти в стан главного противника.

Футболист сборной Франции интересен «Лиону». Стоит отметить, что у южан с этим клубом дерби. Прошлой осенью болельщики «Марселя» во время домашнего матча напали на автобус гостей, что в итоге встречу даже перенесли. Видимо, Верету такие истории не смущают.

Также добавим, что во время последних тренировок игрок занимался отдельно от общей группы. Повреждения у него нет. На трансфере футболиста настаивает главный тренер «Лиона» Пьер Саже.

Полузащитник за два сезона в «Марселе» принял участие в 94 матчах из 100.