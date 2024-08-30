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Чемпионат Франции. Лига 1

Футболист «Марселя» перейдет к принципиальному сопернику слухи

30 Августа 2024 • 20:06 Комментировать
Лион
...
Страсбург
1 1.78 X 3.90 2 4.60
Через 0 ч. 56 мин.

Центральный полузащитник «Марселя» Жордан Верету может перейти в стан главного противника.

Футболист сборной Франции интересен «Лиону». Стоит отметить, что у южан с этим клубом дерби. Прошлой осенью болельщики «Марселя» во время домашнего матча напали на автобус гостей, что в итоге встречу даже перенесли. Видимо, Верету такие истории не смущают.

Также добавим, что во время последних тренировок игрок занимался отдельно от общей группы. Повреждения у него нет. На трансфере футболиста настаивает главный тренер «Лиона» Пьер Саже.

Полузащитник за два сезона в «Марселе» принял участие в 94 матчах из 100.

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